Областной суд оставил под стражей обвиняемых в убийстве 10-летней давности.
Апелляционной инстанцией Новосибирского областного суда 25 августа 2023 года оставлены без изменения постановления Центрального районного суда г. Новосибирска в отношении подозреваемого Алексея Бороздина и обвиняемых Евгения Бартоломея, Максима Кудрявцева и Александра Кунца, апелляционные жалобы защитников – без удовлетворения.
Кунц, Кудрявцев и Бартоломей пробудут в СИЗО до 18 сентября, Броздин - до 9 октября 2023 года.
Апелляционной инстанцией Новосибирского областного суда 25 августа 2023 года оставлены без изменения постановления Центрального районного суда г. Новосибирска в отношении подозреваемого Алексея Бороздина и обвиняемых Евгения Бартоломея, Максима Кудрявцева и Александра Кунца, апелляционные жалобы защитников – без удовлетворения.
Кунц, Кудрявцев и Бартоломей пробудут в СИЗО до 18 сентября, Броздин - до 9 октября 2023 года.
Источник: Суд