Областной суд оставил под стражей обвиняемых в убийстве 10-летней давности.

Апелляционной инстанцией Новосибирского областного суда 25 августа 2023 года оставлены без изменения постановления Центрального районного суда г. Новосибирска в отношении подозреваемого Алексея Бороздина и обвиняемых Евгения Бартоломея, Максима Кудрявцева и Александра Кунца, апелляционные жалобы защитников – без удовлетворения.

Кунц, Кудрявцев и Бартоломей пробудут в СИЗО до 18 сентября, Броздин - до 9 октября 2023 года.