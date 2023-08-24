16 сентября в Татарске на центральной площади по улице Ленина состоится оптово-розничная универсальная ярмарка «Осеннее раздолье». Организатор ярмарки – министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области совместно с администрацией Татарского района. Городская администрация приглашает товаропроизводителей для участия в ярмарке, заявки принимаются до 1 сентября до полного заполнения схемы размещения участников ярмарки в управлении экономического развития, инвестиций и трудовых отношений по адресу: г. Татарск, ул. Ленина, 56, к. 30, тел.: 25-475.