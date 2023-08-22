Житель Чановского района выплатил ущерб, причиненный природе.

После приема у судебного пристава, житель Чановского района выплатил в полном объеме присужденный судом ущерб в размере 80 тысяч рублей, а также исполнительский сбор за нарушение сроков оплаты 5 600 рублей.

Житель Чановского района, находясь на территории охотничьего хозяйства, добыл одну особь косули сибирской из охотничьего оружия. При этом у него не было разрешения на добычу охотничьих ресурсов на этой территории. Таким образом, он причинил ущерб животному миру.

Суд решил взыскать с гражданина в пользу Российской Федерации в лице Министерства природных ресурсов и экологии 80 000 рублей в счет возмещения вреда, причиненного окружающей природной среде.

Судебный пристав-исполнитель Чановского отделения направила постановление о возбуждении исполнительного производства гражданину в личный кабинет Госуслуг. Однако мужчина не открывал приложение длительное время. Тогда судебный пристав вышла по адресу проживания должника, но застать его дома не удалось. Со слов соседей, мужчина ходит на рыбалку. Повестку о вызове на прием чановцу оставили в почтовом ящике.

На приеме гражданин сообщил, что Госуслуги не открывает и готов полностью погасить задолженность. Судебный пристав-исполнитель выдала документ на оплату основного долга и исполнительского сбора. На следующий день он принес квитанции. Исполнительное производство окончили фактическим исполнением требований, указанных в исполнительном документе.

Рекомендуем гражданам, у кого есть личный кабинет на Госуслугах, подписаться на уведомления от ФССП России. Это позволит узнавать о наличии просроченной задолженности, а также писать судебному приставу запросы, обращения и ходатайства, в том числе направлять квитанции об уплате долга. Граждане смогут сразу узнавать о начатом исполнительном производстве, о запрете на выезд за границу, блокировке счетов и так далее.

Напоминаем, что оплатить задолженность рекомендуем на официальном сайте ГУФССП России по Новосибирской области в разделе «Банк данных исполнительных производств».