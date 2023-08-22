Госавтоинспекция Новосибирской области подвела итоги профилактических мероприятий «Учебные транспортные средства и начинающие водители».

Мероприятия проводились с 14 по 17 августа 2023 года и были направлены на профилактику ДТП с участием «молодых» водителей.

За время проведения профилактических мероприятий сотрудниками ГИБДД составлено 149 административных материалов, из которых 140 – на начинающих водителей, 6 – на мастеров производственного обучения автошкол, к ответственности также были привлечены 3 юридических лица (автошколы).

Среди «молодых» водителей выявлены грубые нарушения Правил дорожного движения, такие как:

- нарушением правил применения ремней безопасности – 10 фактов;

- управление автомобилем с «тонировкой» - 10 фактов;

- управление т.с. без полиса ОСАГО – 36 фактов;

- управление транспортным средством, не имея при себе документов - 7 фактов;

- управление автомобилем при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена – 69 фактов.