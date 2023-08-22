Автоинспекторы Новосибирской области подвели итоги «Единого дня осмотра школьных автобусов».

Мероприятие проводилось на территории региона в период с 14 по 18 августа, накануне нового учебного года совместно с представителями Ространснадзора и Министерства образования Новосибирской области с целью обеспечения безопасности дорожного движения при доставке и развозе учащихся и воспитанников образовательных организаций по специальным маршрутам.

Всего автоинспекторами было проверено 585 единиц транспортных средств, из них было выявлено 10 школьных автобусов с техническими неисправностями.

За нарушение административного законодательства к административной ответственности привлечено 15 водителей, 11 должностных лиц и одно юридическое лицо.