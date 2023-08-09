В рамках реализации инфраструктурного проекта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на базе Комплексного центра социального обслуживания населения Татарского района создана специализированная социальная служба «Домашний микрореабилитационный центр «Рассвет».

Деятельность службы направлена на расширение доступа к социальным услугам для семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе проживающих в отдаленных районах, не имеющих возможности посещения реабилитационных центров и учреждений социального обслуживания.

Новизна данной формы работы заключается в том, что с ребенком, имеющего инвалидность и с его семьей работает команда специалистов, путем создания развивающего пространства на дому с использованием реабилитационного и абилитационного оборудования, непрерывная тем самым процесс реабилитации ребенка.

Помощь в рамках работы службы получат 30 семей, имеющие детей-инвалидов, в том числе детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, детей с ОВЗ и детей раннего возраста с нарушениями в развитии.