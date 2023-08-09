Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска от 1.08.2023 в отношении Кунца А.А., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «ж, к» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 21 сутки, то есть до 18.09.2023 г.

Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска от 1.08.2023 г. в отношении Бартоломея Е.А., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, д» части 2 статьи 126 Уголовного кодекса РФ, п.п. «ж, к» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 21 сутки, то есть до 18.09.2023 г.

Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска от 1.08.2023 г. в отношении Кудрявцева М.Б., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (в ред. от 13.02.2009 г.), п.п. «а, д» части 2 статьи 126 Уголовного кодекса РФ, п.п. «ж, к» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 21 сутки, то есть до 18.09.2023 г.

п.п. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ - убийство совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера. Наказывается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью.

п.п. «а», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ – похищение человека группой лиц по предварительному сговору, совершенное в отношении несовершеннолетнего. Наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

ч. 2 ст. 264 УК РФ (в ред. от 13.02.2009 г.) - нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения. Наказывается лишением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет.