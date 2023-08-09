В пятницу, 11 августа, с 10 до 12 часов в межмуниципальном Татарском отделе Управления Росреестра по Новосибирской области состоится «горячая» телефонная линия «Задай вопрос инспектору» по вопросам государственного земельного надзора за соблюдением правообладателями земельных участков требований земельного законодательства. На вопросы ответит специалист-эксперт межмуниципального Татарского отдела Управления Росреестра по Новосибирской области, заместитель главного государственного инспектора по использованию и охране земель по Татарскому, Усть-Таркскому району, Владимир Владимирович Калинин.

Номер «горячей» телефонной линии: 8 (383 64) 2-40-65.