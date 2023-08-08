На сегодняшний день обеспечение техническими средствами реабилитации граждан с инвалидностью и пожилого возраста является одним из важнейших направлений в работе КЦСОН Татарского района. Правильно подобранные средства реабилитации помогут людям быстрее приспособиться к изменившимся условиям среды жизнедеятельности.

На 4 августа в пункте проката имеются такие средства как:

-костыли подмышечные и под локоть с устройством противоскольжения – 3 пары;

- кресло-коляска с ручным и электроприводом – 2 шт.;

- опоры в кровать веревочные и под спину – 10 шт.;

- противопролежневый матрац – 3 шт.;

- ступеньки в ванную – 2 шт.

- ходунки шагающие и роллаторы – 3 шт.;

- подголовник для мытья головы – 2 шт.

Практика работы пункта проката и рост количества получателей ТСР показала необходимость и востребованность данной услугой.

В связи этим в июле 2023г. комплексным центром дополнительно приобретены средства реабилитации:

- противопролежневый матрац трубчатый – 2 шт.;

- прикроватный столик – 5 шт.;

- поручень прикроватный – 1 шт.;

- кресло – стул с санитарным оснащением – 2 шт.;

- насадка на унитаз с поручнем – 2 шт.;

- сиденье для ванной поворотное – 2 шт.

Граждане, желающие воспользоваться услугой пункта проката ТСР, могут обратиться по адресу: ул. Садовая, 107Е, кабинет №1. Задать вопросы можно по тел.: 8 (383 64) 22-174, 24-937.