5 августа в Чанах прошел второй этап 6-й летней спартакиады работников медицинских организаций Новосибирской области.









Участие в соревнованиях приняли спортсмены из Венгеровского, Кыштовского, Чановского, Чистоозерного и Татарского районов.









Работники медицинских организаций соревновались по таким видам спорта, как мини – футбол, стритбол, стрельба из пневматической винтовки, перетягивание каната, эстафета 4х100 метров, прыжок в длину с разбега, гиревой спорт, спортивные семьи, дартс, настольный теннис.





По итогам соревнований работники Татарской центральной районной больницы им. 70-летия Новосибирской области заняли 1-е место и вышли в финал спартакиады, который будет проходить 20 августа в Ордынском.





Всего в зональных этапах приняли участие более 400 спортсменов-медиков. Соперниками татарцев станут куйбышевские медики, команда городской клинической больницы Новосибирска и команда Маслянинской ЦРБ.



