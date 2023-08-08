Уважаемые женщины!

Приглашаем вас принять участие в работе Женского клуба, который откроет свои двери 10 августа в 14.30 в Центре занятости населения города Татарска по ул. Смирновская, 97.

Женский клуб – это добровольное объединение женщин, созданное с целью развития их трудового потенциала и успешной профессиональной реализации на рынке труда.

Стать участницами клуба могут все желающие женщины, независимо от возраста, образования и опыта работы.

Участницы клуба вместе:

- быстрее и легче преодолевают трудности;

- приобретают навыки уверенного поведения на рынке труда;

- открывают и развивают свои таланты.

Участницы клуба найдут ответы на вопросы:

- как сменить сферу профессиональной деятельности;

- как успешно совмещать карьеру и семью;

- как не отстать от коллег во время декретного отпуска

- как эффективно управлять личными финансами;

- как увеличить доход семьи.

Став участницей клуба, вы сможете посещать тренинги, деловые игры, мастер-классы, круглые столы, семинары, делиться друг с другом личными успехами, получать поддержку на пути достижения своих целей! Заседания женского клуба будут проходить по темам, актуальным для участниц. Задать интересующие вопросы и записаться в клуб можно по телефонам: 8 (383 64) 21-203, 21-659, 21-179.