В Блюдчанском Чановского района похоронили 45-летнего офицера, погибшего в зоне специальной военной операции. Выпускник НВВКУ Анатолий Сергеевич Матинов служил в Забайкальском крае. В 2010 г. ему было присвоено звание подполковника. В 2016 г. Матинова перевели в Улан-Уде на должность начальника отдела оперативного штаба армии. С сентября 2022 г. он принимал участие в специальной военной операции. Как заявляют в администрации Чановского района, Анатолий Сергеевич Матинов был награжден множеством орденов и медалей.