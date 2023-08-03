Начальник отдела ГИБДД МО МВД «Татарский» Андрей Комаровский посетил детский оздоровительный лагерь «Солнечный». Встреча была посвящена профилактике нарушений правил дорожного движения несовершеннолетними.

В ходе беседы руководитель напомнил детям о важности соблюдения Правил дорожного движения, рассказал о правилах безопасного перехода проезжей части дорог, о применение светоотражающих элементов пешеходами в условиях недостаточной видимости и в тёмное время суток. Напомнил, что движение велосипедистов по дорогам общего пользования разрешено с 14 лет, при этом рекомендуется использовать защитную экипировку, а перед пешеходным переходом необходимо спешиться и вести велосипед рядом с собой. Ребятам постарше рассказал о требованиях Правил при управлении мототранспортом, разъяснил правила использования средств индивидуальной мобильности и места для передвижения на них. В завершении встречи дети поблагодарили за проведённую встречу, пообещали соблюдать и не нарушать Правила дорожного движения.