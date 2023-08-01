146
Новосибирский суд отправил в СИЗО первого обвиняемого в убийстве девочки полицейскими 13 лет назад – Максима Кудрявцева. Мерой пресечения избрали арест на месяц. Об этом сообщил корреспондент «Вестей» из зала суда.
- +
Источник: Вести-Новосибирск  

Добавить комментарий (0)



В данный момент, комментариев нет.

Подписаться