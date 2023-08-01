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01.08.2023 | 07:45
Информатор
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Новосибирский суд отправил в СИЗО первого обвиняемого в убийстве девочки полицейскими 13 лет назад – Максима Кудрявцева. Мерой пресечения избрали арест на месяц. Об этом сообщил корреспондент «Вестей» из зала суда.
Источник:
Вести-Новосибирск
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