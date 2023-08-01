25 июля погиб боец спецоперации, житель Усть-Тарки Александр Стерликов, мобилизованный в сентябре 2022 г.

В апреле Александр был в отпуске. Благодарил земляков за моральную и материальную поддержку. Постоянно держал связь с руководством района, с друзьями, которых у Саши было довольно много. В Усть-Тарке у Александра был свой бизнес. В период мобилизации с предприятия призвали сразу двух сотрудников. В церемонии прощания 31 июля приняли участие: депутат Государственной Думы Николай Харитонов, депутат Заксобрания Игорь Умербаев, глава Усть-Таркского района Сергей Синяев, председатель Совета депутатов района Николай Синяков, военный комиссар по Татарскому, Усть-Таркскому и Чистоозерному районам Виталий Томилов. Боец был похоронен с воинскими почестями. Мир праху!