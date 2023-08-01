28 июля 2023 года старший помощник руководителя регионального СУ СКР по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова сообщила о возобновлении расследования уголовного дела по статье «Убийство» по факту исчезновения 15-летней жительницы поселка Усть-Тарка.

Наталья Матюхина ушла из дома 2 марта 2010 года. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. В издании «Знамя Труда» заявили, что 27 июля 2023 года троих подозреваемых задержали сотрудники в балаклавах и без опознавательных знаков.

В причастности к преступлению подозревают двоих бывших и одного действующего сотрудников территориального органа внутренних дел Новосибирской области. По неподтвержденной информации, ребенка могли сбить насмерть, а тело спрятать.

В Центральном районном суде Новосибирска 1 августа 2023 года начались слушания об избрании меры пресечения подозреваемым.