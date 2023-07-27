Подведены итоги Всероссийского конкурса публичных годовых отчетов социально-ориентированных общественных организаций «Точка отсчета», который проводит Форум доноров в партнерстве с Агентством социальной информации и центром «Благосфера» при поддержке Министерства экономического развития РФ и Фонда президентских грантов. Участники конкурса - организации некоммерческого сектора. В этом году пять организаций из Новосибирска и десять из Новосибирской области стали победителями конкурса, сообщил депутат Заксобрания Игорь Умербаев. Из общественных организаций Татарского района победителями стали следующие участники.

В категории «Бронзовый стандарт» победителями признаны: Ресурсный центр общественных инициатив Татарского района, Студенческий центр поддержки молодежных инициатив Татарского района.

В категории «Базовый стандарт» лучшими стали: организация по сохранению и развитию казачьей культуры и традиций Татарского района «Станица Старо-Татарская», Союз женщин Татарского района, организация по защите бездомных домашних животных «Хатико», Совет ветеранов Татарского района.