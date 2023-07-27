Добавить комментарий (1)

В Чановском районе Новосибирской области утром 27 июля произошло ДТП, в котором погиб человек. Об этом рассказали сотрудники региональной Госавтоинспекции.

Около 9.00 водитель 1967 г.р. за рулем автомобиля DAF ехал по трассе Р-254 «Иртыш» со стороны города Омск по направлению в Новосибирск, когда на 1052 километре дороги сбил пересекавшего проезжую часть пешехода. В результате ДТП на месте погиб 55-летний мужчина. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы полиции в настоящее время устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.