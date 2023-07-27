Добавить комментарий (1)

Погиб как настоящий герой, защищая Родину. Вадим погиб в день своего 25-летия. Молодой парень, у которого вся жизнь была впереди... Настоящий сын нашего Отечества, отдавший свою жизнь ради мира на земле. Похороны Вадима пройдут в пятницу, 28 июля, в д. Кабаклы. Прощание с солдатом состоится в этот же день в местном клубе с 11.00 до 13.00. Выражаем сердечные соболезнования родным и близким. Крепитесь. Вадим навсегда останется в наших сердцах. Вечная память герою. Скорбим вместе с вами.

Трагическая новость пришла в Чановский район. Во время боевых действий в зоне специальной военной операции погиб уроженец д. Кабаклы Вадим Александрович Мельников, сообщает паблик Новосибирск скорбит Вконтакте.