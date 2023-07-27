Добавить комментарий (1)

10 сентября в Новосибирской области пройдут выборы губернатора. На пост главы области претендуют: Евгений Владимирович Лебедев (ЛДПР), Владислав Львович Плотников («Справедливая Россия - Патриоты - За правду»), Андрей Александрович Травников («Единая Россия»), Андрей Евгеньевич Щукин («Коммунисты России»), Роман Борисович Яковлев (КПРФ). В Татарском районе в единый день голосования пройдут дополнительные выборы депутатов Совета депутатов района 4-го созыва по одномандатным избирательным округам №6 и №8. В округ №6, где раньше депутатом был Сергей Мамонтов, входят Новопервомайский сельсовет – полностью, Дмитриевский сельсовет – с. Дмитриевка. В округ №8 входят г. Татарск: улицы: 30 лет ВЛКСМ, А. Матросова нечетная сторона с №75 до конца, четная сторона с №100 до конца, Байдина, Дружбы, Кирова четная сторона с №40 до конца, Союзная нечетная сторона с № 33 до конца, четная сторона с № 34 до конца, Чапаева, Чкалова, Южная; переулки: Вагонный, Декабристов, Паровозный, Рабочий, Революционный, Транспортный, Ульяновский, территория МПС № 69, территории: 1-й околоток, 2-й околоток; поселки: Наливная станция, Нефтебаза.