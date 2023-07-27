Добавить комментарий (1)

14 июля глава города Татарска Алексей Сиволапенко подписал постановление о создании муниципального унитарного предприятия «Татарсктеплосервис». Предприятие создано в целях решения задач по улучшению качества предоставления услуг населению по теплоснабжению. Решение о создании МУПа было согласовано с городскими депутатами. Основной вид деятельности МУПа - теплоснабжение, водоснабжение. Офис предприятия находится по адресу ул. Василевского, 3, уставной фонд – 100 тыс. руб.