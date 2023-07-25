В рамках реализации данного контракта для жителей микрорайона будут оборудованы площадки детская и физкультурная, пешеходные дорожки, площадки для отдыха из тротуарной плитки, предусмотрена установка детского игрового оборудования, спортивного оборудования, скамей садово-парковых и урн.

Территория сквера будет освещена светильниками. Согласно проектной документации предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения по благоустраиваемому участку, для этого будут оборудованы дорожки с твердым плиточным покрытием.

Также, благоустройством предусмотрена установка скамеек с опорой для спины и подлокотниками на освещенных местах. Озеленение территории предусматривает посадку деревьев и кустарников, устройство цветников и газона. Породы деревьев и кустарников подобраны по декоративным свойствам, устойчивости к городской среде, морозоустойчивости и неприхотливости в уходе.

Планируется произвести посадку деревьев – ива остролистная, клен, липа мелколистная, калина; кустарники – сирень обыкновенная, чубушник, багульник, цветники выполнены из многолетников – пионы, ирисы, хоста, бадан, и другие; газон из смеси семян клевера. Реализуемые мероприятия направлены на решение задач создания комфортных микросоциальных условий на благоустроенных территориях, увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей.

Контроль и координация реализации мероприятий осуществляется лично главой города Алексеем Васильевичем Сиволапенко.

В настоящее время на территории будущего сквера по улице А. Матросова, 175 продолжается реализация мероприятий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» Национального проекта «Жилье и городская среда». Для выполнения мероприятий по благоустройству общественной территории, в текущем году администрацией города Татарска был заключен муниципальный контракт с ООО «Страда».