Приближается День военно-морского флота. Все, кто когда-то проходил службу в ВМФ, морских частях погранвойск, морской авиации, морской пехоте в этот день обязательно наденут тельняшку, бескозырку, откроют свой флотский альбом и вспомнят годы службы, своих товарищей, командиров.

Администрация Чановского района, совместно с инициативной группой бывших воинов-моряков выходит с предложением об установке памятника морякам. Предлагается общими усилиями построить памятное место в р.п. Чаны, которое будет посвящено морякам всех поколений. Такое место уже есть на ул. Победы, в привокзальном парке, где уже установлен памятник участникам боевых действий, погибших в Афганистане и Чечне. В основу памятника будет взят морской якорь, символ моряков.

Инициативная группа договорилась о приобретении и доставке якоря в Чаны. Стоимость 500-килограммового якоря – 50 тысяч рублей. Их необходимо собрать морякам в запасе, всем, кто считает себя причастным к флоту, морскому братству. Средства на материалы для устройства площадки под памятник, субботник по монтажу, надеемся, соберем и сделаем общими усилиями. Думаем, нам это под силу!

Взнос можно сделать по адресу: р.п. Чаны, ул. Советская, 106 (здание универсама, вход рядом с аптекой). Ответственный за сбор - Тамара Геннадьевна Григорьева, тел. 8-913-93-8152.