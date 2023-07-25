22 июля в рамках реализации инновационного социального проекта «ЗОЖ – норма жизни!», получившего финансирование Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на территории Усть-Таркского муниципального образования состоялись соревнования по рыбной ловле среди семейных команд «Папа, мама, я – мы рыбацкая семья».

Участников соревнований приветствовала замглавы администрации Усть-Таркского района по социальным вопросам И.Н. Миллер. Главный судья А.Н. Каурцев объяснил порядок и условия рыбной ловли и после сигнальной ракеты, ознаменовавшей начало рыбалки, все погрузились в занимательный процесс рыбной ловли.

Погода способствовала проведению семейных соревнований, клев оказался успешным. Больше всех карасей легло в сетку семьи Теличко-Шапориных. Немного отстали от них семья Соловьевых. Зато они выловили самую первую и самую крупную рыбу. На третьем месте оказались семья Осипенко-Федоровых.

В мероприятии приняли участие семьи из Усть-Тарки, Верхне-Омки, Победы, Козино. Победители получили награды от администрации Усть-Таркского района, кубки и медали от спортивной школы и наградную продукцию от спонсора мероприятия Евгения Штайнпрайса.

Ирина Миллер поблагодарила его за поддержку. Коллектив ДЮСШ «Темп» был отмечен за организацию соревнований, а женсовет за вкусную уху, отведать которую могли все желающие. Также был отмечен коллектив столовой под руководством Максима Шинкоренко за организацию торговли, и КДЦ Усть-Таркского района за оказание звукового сопровождения.