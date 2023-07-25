В Татарском районном суде 13 июля было рассмотрено уголовное дело по обвинению 46-летнего жителя Татарска, обвиняемого в сбыте наркотических средств в значительном размере, а также в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере.

Судом установлено, что в 2022 г. обвиняемый продал своему знакомому синтетическое наркотическое средство в своем гараже, а через какое-то время был задержан сотрудниками полиции. В гараже было обнаружено большее количество наркотика, приготовленного к реализации. По представленным стороной гособвинения доказательствам суд признал подсудимого виновным в совершении указанных преступлений и, согласившись с позицией прокурора, назначил подсудимому наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. «Приговор не вступил в законную силу, законность принятого решения будет предметом оценки в Татарской межрайонной прокуратуре», - сообщил помощник межрайонного прокурора Олег Толстов.