Уважаемые жители Усть-Таркского района!

Сообщаем, что в соответствии с протоколом заседания эвакуационной комиссии Новосибирской области от 29.09.2016 г. и решения эвакуационной комиссии Усть-Таркский район на своей территории не имеет зон возможных опасностей и отнесен к безопасному району.

На территории Усть-Таркского района не имеется защитных сооружений гражданской обороны, в случае возникновения опасностей, население Усть-Таркского района укрывается в заглубленных и подвальных помещениях, погребах.

Дополнительные материалы для самостоятельного изучения способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, порядка действий по сигналам оповещения, приемов оказания первой помощи, правил пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в Электронном информационно-образовательном комплексе в области ГО и ЧС Новосибирской области (http://eioknsk.ru/), мобильном приложении «Советы спасателя», которое устанавливается на смартфоны.

Отдел территориальной безопасности, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работы администрации района