Аптеки Татарска ждет масштабная прокурорская проверка. Такое решение представители ведомства приняли после громкого скандала. У одного из фармацевтов нашли поддельный диплом.

В аптечной сети Татарска Марина Воронцова работала уборщицей. Когда к ним устроилась новая сотрудница, обратила внимание, что фармацевт странно общается с клиентами. Фармацевт Вероника Захарова случайно услышала телефонный разговор. В нем коллега рассказывала начальству, что в Омске купила диплом, и теперь с документами у нее порядок.

Эта ситуация меня возмутила, и я обратилась в правоохранительные органы, рассказала Вероника Захарова. Сотрудники МВД выяснили, что документ действительно был поддельным. По решению суда диплом уничтожили, липового фармацевта Олесю Илюшину уволили. Но через некоторое время уже прокуратура выяснила, что женщина снова работает в аптеке.

«Осужденная была принята в качестве консультанта по продаже БАДов, однако в ходе осуществления трудовой деятельности в отсутствии фармацевта она продавала лекарственные препараты», ─ сообщила старший помощник прокурора Татарской межрайонной прокуратуры Галина Попова.

По требованию прокуратуры ее вновь уволили. Но жители Татарска снова увидели женщину за прилавком фармацевтической организации. На сегодняшний момент такой сотрудник в аптеке не работает, сообщили ее коллеги.

Олеся Илюшина по телефону рассказала, с заявителями у нее давний конфликт. Медицинское образование имеет, но не по профилю, она ─ фельдшер.

«Если руководство не против, что сотрудник покупает диплом, почему сотрудник должен мешкать? Я совершила ошибку, я в ней созналась, я ушла из фармацевтической сферы», ─ сказала женщина.

После скандала прокуратура решила проверить аптеки в Татарском районе. В ведомстве не исключают, что есть и другие фармацевты, которые продают людям лекарства, не имея на это право.