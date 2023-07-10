Венгеровский районный суд вынес приговор директору кафе «Суши хаус» Ивану Т., признанному виновным в нарушении санитарно-эпидемиологический требований, повлекшем по неосторожности массовое заболевание людей. Случай массового отравления суши произошел в Татарске 20 по 21 ноября 2021 г. Пострадали почти 30 местных жителей. Медики диагностировали у них острую кишечную инфекцию и гастроэнтерит. При этом все пациенты рассказали, что накануне покупали еду в местном кафе «Суши хаус». Ивану Т. назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на один год, с установлением следующих ограничений: являться в специализированный орган, осуществляющий надзор за отбыванием наказания, один раз в месяц для регистрации; не менять места жительства или пребывания без согласия указанного госоргана; не выезжать за пределы территории муниципального образования без предварительного согласования.