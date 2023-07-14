Добавить комментарий (2)

Татарская ЦРБ получила новую полноприводную \"Ниву\" для паллиативной службы.

Новые полноприводные (что особенно важно для сельских территорий) «Нивы» получили больницы Барышева, Татарска, Тогучина, Черепановский филиал регионального дома ребенка и новосибирская поликлиника № 18.

«Мы развиваем паллиативную службу как для взрослых, так и для детей. Практика показала, что очень востребована именно патронажная служба, чтобы выезжать к пациентам домой. Сегодня мы понимаем, что не всем паллиативным больным требуется стационарная медицинская помощь. Только за последние полгода почти 14 тысяч выездов сделали паллиативные бригады», — подчеркнул Константин Хальзов.



Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов передал ключи от машин медорганизациям, в которых созданы бригады для выезда на дом к паллиативным пациентам. Об этом сообщили в пресс-центре регионального минздрава.