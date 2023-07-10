В Татарском районном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя Б., обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК). По версии следствия, 8 ноября 2022 г. Б., управляя рейсовым автобусом ПАЗ, ехал по дороге Татарск – Увальское со скоростью, не обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением, без учета метеоусловий. На 11 км. водитель потерял контроль за управлением, в результате чего автобус съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП погибла девочка 2015 г.р., получив травмы, не совместимые с жизнью. Шесть пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести. С ноября Б. находится под домашним арестом. В ходе судебного разбирательства подсудимый вину не признал, определен порядок исследования доказательств, допрошены потерпевшая, и часть свидетелей. Судебное заседание отложено на 11 июля в связи с неявкой свидетелей, сообщает Татарский районный суд.