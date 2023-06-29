В обращении было указано, что фармацевт, которая была осуждена приговором районного суда Новосибирской области за подделку диплома о наличии медицинского образования по специальности «Фармация», продолжала работать в аптечной сети ООО «Фармакопейка Сибирь» в городе Татарск и отпускала лекарства.

Омбудсмен обратился в межрайонную прокуратуру, которая провела проверку и подтвердила факты нарушения,