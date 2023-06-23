Подходит к окончанию капитальный ремонт канализационного самотечного коллектора на территории КНС №1. Построен новый участок коллектора диаметром 630 мм и длиной 80 м., который подрядчик проложил параллельно существующей сети канализации. В настоящее время проводятся работы по установке насосов. Глава города Алексей Сиволапенко производит ежедневный осмотр процесса выполнения работ. Ситуация находится на контроле Татарской межрайонной прокуратуры.

Напомним, режим повышенной готовности в Татарске был введен 25 октября 2022 г. в связи с повреждением трубы главного канализационного коллектор со снижением пропускной способности до 10%. Для предотвращения данной чрезвычайной ситуации, были приобретены и установлены насосы для перекачки стоков.

В апреле 2023 г. Татарская межрайонная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о понуждении администрации г. Татарска и МУП «Водоканал» осуществить необходимый ремонт канализационно-насосной станции №1 г. Татарска, ввиду ее аварийного состояния.

Татарский районный суд признал заявление обоснованным и удовлетворил его в полном объеме. Татарский межрайонный прокурор Илья Черкас с целью контроля исполнения решения суда осуществил выезд к объекту станции, на которой по решению суда осуществляется ремонт.

Прокурор встретился с представителем подрядчика, осуществляющего ремонт станции, а также директором МУП «Водоканал», ходе которой был скоординирован дальнейший план работы.