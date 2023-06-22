Завершился конкурс «Леди в белых халатах - 2023» в Новосибирске, который проводила «Комсомольская правда». Голосование проходило на сайте издания с 29 мая по 18 июня, участвовали в конкурсе более 80 сотрудниц медицинских учреждений области.

Вот имена очаровательных победительниц:

1-е место - Любовь Дунай, медицинская сестра анестезиологии и реанимация ГБУЗ НСО ГДКБ СМП

2-е место - Галина Тагашева, старшая медицинская сестра поликлинического отделения ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ им.70-лет.НСО»

3-е место - Ирина Алешина, врач клинической лабораторной диагностики ГБУЗ НСО «Куйбышевская центральная районная больница»

Любовь Дунай (в центре), Галина Тагашева (слева) и Ирина Алешина (справа)