В квартире многоквартирного дома по ул. Чехова 96, где произошло частичное обрушение конструкций, в настоящее время проводятся работы обследования жилого помещения, 19 июня совместно с прокуратурой и следственным комитетом было проведено визуальное обследование состояния квартиры. Управляющая компания «Лидер», в управлении которого находится данный МКД, заключила договор инструментального обследования на предмет соответствия целостности несущих конструкций и отсутствия угрозы обрушения. Это обследование выявит причины случившегося. После получения заключения, будут проводиться работы по демонтажу перегородок и пола квартиры. Собственнику предоставлено маневренное жильё 24 кв. м., для шести человек из расчёта по нормативу. Объявлена акция помощи семье. Семья нуждается в мебели: диван, двуспальная кровать, односпальная кровать, шкаф для одежды, комод.

Желающие помочь могут обратиться в КЦСОН Татарского района по адресу: г. Татарск, ул. Садовая 107Е, каб. №2, телефон: 8 (383 64) 21-255.