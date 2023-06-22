Мировой судья Чановского судебного района Новосибирской области 27 апреля 2023 года постановил признать виновным бывшего главу рабочего поселка Чаны Новосибирской области Сергея Горбовского в совершении административного правонарушения по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» КоАП РФ. За деяние мужчину лишили водительских прав на 1,5 года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Как выяснилось, Горбовского 2 марта 2023 года на улице Ленина в поселке Чаны остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. Руководитель населенного пункта согласился добровольно пройти процедуру медосвидетельствования с прибором «алкотектор Юпитер» в присутствии двух понятых.

У мужчины выявили алкогольное опьянение. Его отстранили от управления ВАЗ-2121 и составили протокол о правонарушении.

23 мая 2023 года Сергей Горбовский подал апелляцию на решение служителей Фемиды. Чановский районный суд оставил прежний приговор без изменений.