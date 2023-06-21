В Татарском районном суде Новосибирской области начато рассмотрение уголовного дела в отношении Филатова А. и Шендрика Д., обвиняемых в совершении преступления предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, т.е хищение чужого имущества путём обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемые, находясь в преступном сговоре с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, путем обмана похитили денежные средства жителя г. Татарска в сумме почти 2 млн. рублей.

В январе 2023 года обвиняемые и неустановленные лица, выполняя отведенные им роли, осуществили звонки потерпевшему, представившись сотрудниками банка, и сообщили ему ложную информацию о попытке оформления кредита на его имя. В ходе разговора они убедили потерпевшего, что в целях сохранности средств ему необходимо оформить кредит.

Потерпевший, будучи введенным в заблуждение, оформил на свое имя кредит на сумму 2 млн. рублей и с помощью мобильного приложения перевел денежные средства на счет, предоставленный обвиняемыми.

В ходе предварительного расследования в отношении подсудимых в марте 2023 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При назначении дела к судебному разбирательству мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения.

В ходе судебного разбирательства установлен порядок исследования доказательств, допрошены подсудимые, потерпевший, свидетели. Судебное заседание отложено на 10 июля 2023 года в 10.00 часов в связи с истребованием доказательств об исполнении потерпевшим перед Банком обязательств по кредитному договору.