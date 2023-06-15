В 2022 г. в Татарском районе два человека получили травмы на пожарах. С начала 2023 г. уже травмировано девять человек. Большинство пожаров с травмами, происходят в частном жилом секторе.

Основными причинами получения травм могут послужить: неосторожное обращение с огнем; нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования; поджог; нарушение правил устройства и эксплуатации транспорта; нарушение правил безопасности при проведении огневых работ.

Основным условием, способствующим получению травм, традиционно остается состояние алкогольного опьянения. Получению травм наиболее часто способствуют: паника, состояние сна, интенсивное распространение опасных факторов пожара, умышленное причинение тяжкого вреда, неосторожное обращение с огнем.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Татарскому и Усть-Таркскому районам напоминает: не курите в постели, тщательно тушите сигареты; следите за исправностью электропроводки, при уходе из дома выключайте нагревательные приборы, телевизоры; следите за состоянием отключающих устройств (автоматов); не эксплуатируйте провода и кабели с повреждённой изоляцией, не пользуйтесь повреждёнными розетками, выключателями, рубильниками, не допускайте прокладку электропроводов по горючему основанию, не допускайте перегрузок электросети, включая электроприборы большей мощности, чем позволяет сечение проводов. Телефоны экстренных служб: 01, 101, 112.