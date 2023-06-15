Татарской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об отходах производства и потребления, в ходе которой выявлены факты ненадлежащего содержания администрацией города мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

После принятых прокуратурой мер реагирования администрацией города заключен муниципальный контракт с подрядчиком на сумму более полумиллиона рублей на выполнение работ по устройству мест для сбора ТКО с установкой контейнеров.

В настоящее время работы ведутся, исполнение обязательств контракта прокуратурой контролируется.