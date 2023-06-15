Управление Федеральной службы безопасности по Новосибирской области пресекло противоправную деятельность председателя Совета потребительского кооператива «Карачинское сельское потребительское общество». Он придумал и активно использовал схему незаконного получения денег из регионального бюджета. Об этом сообщила пресс-служба областного УФСБ 13 июня 2023 г.

Следователи установили, что глава кооператива Владимир Романов предоставил фиктивные документы для незаконного получения субсидий по государственной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012‒2020 годах». С 2014 по 2016 годы предприниматель заключал фальшивые договоры купли-продажи, при этом перечисляя деньги через свои коммерческие организации.

Недействительные документы он направил в Минсельхоз региона как основание для получения субсидии. Романов отчитался о покупке оборудования для товарного рыбоводства и мальков, хотя на деле ничего не закупал, при этом получил более 11 миллионов рублей государственной поддержки.

Следователи Чановского района возбудили и расследовали уголовное дело в отношении Владимира Романова по статье «Мошенничество в особо крупном размере» УК РФ. Чановский районный суд Новосибирской области признал предпринимателя виновным и приговорил к условному лишению свободы на срок 2,5 года, а также постановил взыскать с него в пользу Минсельхоза региона 11 миллионов рублей в качестве возмещения ущерба.