12 июня около в 1.30 от ограды одного из домов села Новомихайловка Татарского района был угнан автомобиль \"ВАЗ-21074\", принадлежащий 29-летней местной жительнице. Владелица сообщила о данном факте в полицию.

На указанный адрес прибыла следственно-оперативная группа полиции. По ориентировке сотрудники Госавтоинспекции остановили данный автомобиль на одной из улиц и доставили находившегося за рулем 19-летнего жителя Татарского района в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Установлено, что злоумышленник воспользовался тем, что ключи были оставлены хозяйкой в замке зажигания и решил доехать на чужом транспортном средстве до г. Татарска. Угнанный автомобиль возвращен полицейскими владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.