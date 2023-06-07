Юные инспекторы дорожного движения детского сада «Колосок совместно с инспектором по пропаганде ГИБДД МО МВД «Татарский» Мариной Хомченко с целью снижения случаев дорожно-транспортных происшествий с участием юных велосипедистов провели профилактическую акцию «На велосипеде по правилам».

Обращаясь к детям-пешеходам, водителям, они призывали соблюдать правила безопасного поведения на улице, дороге и во дворе, от которых зависит комфорт и безопасность не только их самих, но и всех участников дорожного движения, находящихся рядом, а также вручили памятки «Правила дорожного движения для велосипедистов».