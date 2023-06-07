Подведены итоги голосования за объекты для благоустройства в 2024 г. в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды.

За пешеходную зону вдоль ул. А. Матросова и ул. Садовая в городе Татарске протяженностью 3 тыс. 440 м. проголосовали 2 тыс. 543 человека.

За пешеходную зону вдоль ул. Закриевского и ул. Пограничная в городе Татарске протяженностью 1 тыс. 760 м. голоса отдали 2 тыс. 54 человека.

Благоустройство подразумевает устройство пешеходных дорожек, устройство зон отдыха (карманов со скамейками), озеленение (посадка кустарников).