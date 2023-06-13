Накануне Дня России Побединскую школу посетил выпускник 2007 года, участник СВО, майор Ткаченко Николай Александрович.

Николай с детства мечтал стать военным. Делал все для того, чтобы осуществить свою мечту: хорошо учился, занимался спортом. Любимым видом спорта был и остается хоккей.

После школы поступил в Екатеринбургское командное артиллерийское училище. После расформирования училища в 2011 году доучивался в Санкт-Петербурге.

Службу начинал в г. Выборг. Николай несколько раз был в Сирии. В своем рассказе он не забыл упомянуть о том, какая это красивая страна с богатой историей и как нашим ребятам пришлось отвоевывать эту красоту. За боевые действия в Сирии был награжден медалями А.А. Суворова и К.Г. Жукова.

После Сирии службу продолжил в Санкт-Петербурге.

После начала специальной военной операции с некоторыми перерывами находится в зоне СВО. Как командир показывает стойкость, храбрость. Награжден орденом Мужества.

Николай Александрович попросил ребят почаще писать письма солдатам, поддерживать их моральный дух. Каждое письмо - это частичка дома. Даже пятидесятилетние мужчины, читая детские письма, не сдерживают слез.

Николай много рассказывал о тяготах службы. Но это все не напрасно. Наши воины защищают мирную жизнь своих детей, жен, родителей.

В конце своего выступления Николай призвал ребят хорошо учиться, заниматься спортом, быть патриотами своей Родины и своего народа.

А школа гордится тем, что воспитала воина и замечательного человека, готового поделиться своим жизненным опытом.