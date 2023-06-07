Глава города Татарска Алексей Сиволапенко с рабочей поездкой посетил объекты строительства комплекса системы водоснабжения в рамках проекта «Чистая вода».

В настоящее время в южной и северной частях города ведутся работы по строительству резервуаров чистой воды, залито основание, производится вязка арматуры, а также прокачка скважин.

Алексей Васильевич вместе со своим заместителем Виктором Барбашиным произвели осмотр площадок. Был дан ряд поручений. Строительство объектов по федеральному проекту «Чистая вода» находится под личным контролем главы города.