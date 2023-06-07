МО МВД «Татарский» информирует, что с 17 июня 2023 г. вступает в силу Федеральный закон «Об особенностях правового положения граждан РФ, имеющих гражданство Украины». Согласно Закону граждане РФ, одновременно являющиеся гражданами Украины, в том числе граждане РФ, направившие в полномочный орган Украины обращение о выходе из гражданства Украины и не получившие ответа, а также не имеющие достоверной информации и документов, подтверждающих прекращение гражданства Украины, считаются не имеющими гражданства Украины со дня подачи ими в МВД РФ заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины. Со дня вступления в силу Федерального закона органы внутренних дел России могут принимать на службу и назначать на должности указанную категорию граждан.