Для того чтобы помогать, нужны не миллионы, а доброе сердце. И часто так получается, что мимо чужой беды не могут пройти именно люди, у которых денег едва хватает на более чем скромную жизнь. Наши пенсионеры. А сами они обращаются за помощью только в крайних случаях.

Сегодня мы расскажем о женщине, которая на свою более чем скромную пенсию содержит около 70 животных. Она на свои собственные средства построила им отдельно стоящий дом с отоплением. Кто-то покрутит у виска и выразится нецензурно….но у каждого свои ценности и понятия. Этот человек сделан из другого «теста», она не живет в свое удовольствие, она отдает свои последние рубли и помогает выжить тем, кому живется гораздо хуже. Не считаясь со своим временем, со своим здоровьем и средствами, она дважды в день, ежедневно, готовит ведрами еду для свои подопечных. У нее нет выходных, отпуска, она не может даже на пару дней куда-то уехать, она страшно боится заболеть и не потому, что боится за себя, ей страшно представить, что вся эта орава останется без ее присмотра. Эта тяжелая работа требует самоотдачи, железных нервов и бесконечной любви к пушистым. И то, что она делает, помогает частично конечно, убрать с улиц беспризорников.

Бездомные коты и кошки в теплотрассах нашего города «кишмя кишат». И они там появляются не от того, что эта женщина их разводит по доброте своей душевной, а потому, что жители города несут и несут бесконечное, ненужное потомство и выбрасывают в теплотрассы во всех уголках города, ли просто выбрасывают взрослых надоевших животных. Там они и продолжают размножаться. Более сильные выживают, слабые умирают от болезней, голода, морозов, котят разрывают голодные бездомные собаки. Но, несмотря ни на что, численность их увеличивается в геометрической прогрессии. Всего этого могло бы не быть, если бы хозяева вовремя стерилизовали своих кошек, кастрировали котов и не заводили животных просто поиграть, без всякой на то ответственности.

Стерилизация - это единственный гуманный способ остановить бесконтрольное размножение. МОО «Хатико» на постоянной основе помогает кошкиному дому, но наши финансовые возможности очень ограничены.

Просим всех неравнодушных жителей города и района, предпринимателей, руководителей и сотрудников организаций и учреждений г. Татарска помочь собрать средства для проведения стерилизации 29 кошек. Средства можно перевести по номеру телефона 8-951 -370-9935 (Юлия Владимировна Л.) финансовую отчетность смотрите в наших постах в ВК и ОК.