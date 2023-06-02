1 июня исполнилось 15 лет со дня ухода из жизни Почетного гражданина города и района, основателя историко-краеведческого музея – Николая Яковлевича Савченко.

Человек рождается, чтобы прожить свою, не похожую ни на чью, жизнь. И от того, какими делами она была наполнена, зависит, каким этот человек останется в памяти потомков и людей, которые его знали. Жизнь прожить - не поле перейти. Свой жизненный путь Николай Яковлевич прошел прямо, без выбора легкой обходной дороги. Путь, на котором были и трудности, и испытания.

С честью выполнил свой солдатский долг по защите Родины в годы Великой Отечественной войны. Ни разу не струсил, не предал своих боевых товарищей. За что был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги», «За взятие Вены». К знаменательной дате 55-летия Великой Победы Николаю Яковлевичу присвоено звание полковника.

Также, достойно прошли его трудовые годы. Жил и работал на благо народа, земляков, г. Татарска. Вначале был учителем, и в тот период времени был отмечен званием «Отличник народного просвещения».

С 1967 г. работал председателем горисполкома. Об этих годах немало говорят ордена Трудового Красного Знамени и «Дружбы». Впрочем, ещё красноречивее о них «повествуют», построенные в то время под его руководством, методом народной стройки здания: средней школы №3, детской школы искусств, общественной бани, завода торгового оборудования, мясокомбината, районного Дома культуры «Родина».

Особых слов благодарности стоит строительство (также, методом народной стройки) и открытие в г. Татарске мемориального комплекса, в память о солдатах - земляках, сложивших головы во имя свободы и независимости нашей Родины. С каким размахом, видением перспективы в эпоху градоправления Николая Яковлевича был построен этот объект. В строительстве комплекса участвовали сотни татарцев.

Для нашего города мемориал является визитной карточкой. Ежегодно, 9 мая там проходит митинг, посвященный Дню Победы, парад военной техники на основе музейной коллекции.

Но, самым родным и любимым его «детищем» стал историко-краеведческий музей. Н. Я. Савченко выпестовал это «детище», вложил в него свою душу. Все экспонаты, хранящиеся в музеи, по крупицам собраны руками этого человека. Он звонил, писал, просил, и ему не отказывали. Кому как не ему, фронтовику, делавшему историю, увековечивать её в памяти потомков. 16 февраля 2009 г. распоряжением главы города Татарска музей был назван именем своего создателя.

Чтят в музее память своего основателя и, на протяжении 16 лет, директора. Помнят о его самоотверженном труде и в администрации города Татарска, где на протяжении 18 лет Николай Яковлевич был председателем горисполкома.

Так, 1 июня в историко-краеведческом музее была проведена встреча с ветеранами железнодорожных организаций станции Татарская, людьми, которые знали Н.Я. Савченко и работали вместе с ним на благо малой родины.

Глава г. Татарска Алексей Сиволапенко, председатель Совета депутатов города Татьяна Баранова и коллектив музея посетили могилу Н.Я. Савченко. Возложили цветы. Вечная память, ветерану, краеведу, настоящему патриоту своей Родины!

О. В. Нагайцева, директор музея