В рамках программы политической партии «Единая Россия» - «Демография. Материнство и детство», 9 июня с 10 до 13 часов в общественной приемной депутата Заксобрания Новосибирской области Игоря Умербаева (Татарск, ул. Ленина,67А) пройдет прием граждан. Прием будет проводиться совместно с местным отделением партии «Единая Россия», Центром правовой информации Центральной библиотеки, клиентской службой Социального фонда в Татарском районе, Центром занятости населения г. Татарска, Центром социальной поддержки населения. Телефоны для справок: 8 (383 64) 26-542, 21-338, 8-913-942-9095.