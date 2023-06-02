В День защиты детей на площади перед РДК «Родина» прошёл традиционный праздник для детворы.

Впервые был организован массовый пленэр (живопись на открытом воздухе) в рамках проекта «Живой урок».





На час «Аллея героев» превратилась в творческую площадку для художников.

Разместившись, в тени под деревьями ребята с натуры писали городские виды, деревья, ветви сирени и цветы.

Погрузиться, в тайны искусства рисования на свежем воздухе помогала классическая музыка.

Пленэр собрал более 50 юных художников и педагогов-наставников из детской школы искусств «Радуга», школ № 9 и № 10 и РДК «Родина».

Про пожарную безопасность детям рассказали сотрудники 69 пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

На площади была выставлена пожарная машина, на которую можно было не только посмотреть, но и изучить её изнутри.

Дети под присмотром взрослых садились за руль в кабину, прикасались к пожарному оборудованию и фотографировались с пожарными-спасателями.

Дети стали участниками театрализованного представления.

Вместе с героями известного мультфильма «Маша и медведь» встречали лето, играли, танцевали, рисовали и отгадывали загадки.

На площади можно было поиграть в гигантский боулинг, попрыгать в классики пройти запутанные лабиринты и т.д.

Сюрпризом для ребят стало популярное научное шоу. Вместе с профессором Компрессором дети проводили яркие химические эксперименты с сухим льдом, огнём, мыльной пеной, а также создавали туман, газировку, и пускали мыльные пузыри.

Завершением праздника стал бесплатный показ нового мультфильма «Маша и медведь: Скажите, Ой».

Организаторы искренне благодарят всех неравнодушных, кто принял участие в организации праздника и оказал финансовую помощь: Наталью Щербакову - аромастилиста компании Мон Этуаль, предпринимателей: Ирину Дюжакову, Татьяну Алекаеву, Марину и Сергея Степановых, Елену Фрик, Юлию Козулькову, Владимира Довгаля («Авторадио Татарск»), Маргариту Кимолаеву, Людмилу Ильину – маркетолога, Татьяну Пузанкову - мастера по депиляции и аппаратной коррекции, Олесю Чернову - семейного психолога.

Уже стали доброй традицией для детей бесплатные угощения - попкорн и сладкая вата от предпринимателя Андрея Мурзинцева.

Желаем, чтобы и взрослые, и дети всегда оставались на одной волне веселья, любознательности и мечтательности. И пусть наши дети улыбаются, пусть каждый день их радует и удивляет!

Татьяна Михайлова