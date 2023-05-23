Сотрудники отделения по вопросам миграции МО МВД России «Татарский» напоминают, что зарегистрировать ребенка по месту жительства стало гораздо проще. Подать заявку родители могут через сайт госуслуг. С помощью сервиса сделать это можно, находясь ещё в роддоме. Теперь посещать ведомство не нужно, свидетельство о регистрации пришлют в личный кабинет. Его можно распечатать и использовать для получения госуслуг: записать ребёнка в детский сад, школу и поликлинику, оформить льготы и пособия. Прописать ребёнка получится только по месту жительства одного из родителей. Он и направляет заявление. Для заявления нужны: паспорта обоих родителей и свидетельство о рождении ребёнка или реквизиты актовой записи. МВД рассмотрит заявление в течение 6 рабочих дней, а электронное свидетельство придёт в личный кабинет. По желанию в подразделении по вопросам миграции, которое выдало свидетельство, можно получить бумажный вариант.

Отделение по вопросам миграции МО МВД России «Татарский»